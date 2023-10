"Passei por um inferno", diz refém libertada pelo Hamas

Com aparência frágil, Lifshitz contou que, durante a ofensiva do grupo terrorista, em 7 de outubro, ela foi levada do kibutz (comunidade agrícola) em que vivia, em Nir Oz, por terroristas em motocicletas.

"Quando eu estava na moto, minha cabeça estava de um lado e o resto do meu corpo do outro. Os jovens me bateram durante o trajeto. Eles não quebraram minhas costelas, mas foi doloroso e tive dificuldade para respirar."

Uma vez em Gaza, ela disse que os sequestradores a levaram para uma rede de túneis que ela comparou a "uma teia de aranha". Ela disse que os membros do Hamas em Gaza a trataram bem durante essa fase do cativeiro.

Lifshitz disse que um médico a visitou a cada dois dias e garantiu que ela e outros reféns recebessem o mesmo tipo de medicamentos que estavam tomando em Israel. "Eles nos trataram bem", disse. Segundo ela, um homem ferido recebeu antibióticos e medicamentos e os reféns compartilharam a mesma comida com membros do Hamas.

Ela ainda relatou que, quando chegou a Gaza, foi colocada em uma sala com outros 25 prisioneiros em um grande salão. Em seguida, seu relógio e suas joias foram tomados pelos homens do Hamas, disse ela. Lifschitz também disse que o cativeiro era limpo.

A ex-refém também criticou a liderança israelense, afirmando que os militares do seu país não levaram a ameaça do Hamas suficientemente a sério e que a cerca de segurança destinada a manter os terroristas dentro do enclave "não ajudou em nada".