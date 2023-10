Polícia alemã prende jihadista que mirava atos pró-Israel

Aparentemente, o suspeito ainda não havia escolhido um alvo específico. Nas últimas duas semanas, desde a ofensiva terrorista do grupo Hamas a Israel, a Alemanha tem sido palco tanto de atos pró como contra Israel, além de manifestações em solidariedade aos civis palestinos, alvo da retaliação israelense contra o Hamas. Alguns desses atos registraram confrontos entre a polícia e manifestantes.

Jihadista conhecido

Segundo a Spiegel, Tarik S. havia recentemente feito elogios ao terrorista tunisiano Abdesalem Lassoued, que no dia 16 de outubro matou dois turistas suecos na Bélgica, antes de ser morto pela polícia. O caso provocou a queda do ministro da Justiça da Bélgica, depois que foi revelado que autoridades tunisianas haviam solicitado sem sucesso a extradição do agressor antes do ataque – o pedido não havia sido atendido pelos belgas.

Tarik S., o suspeito preso nesta terça-feira, já era conhecido pelas autoridades de segurança alemãs. Em 2017, ele foi condenado a cinco anos de prisão por "filiação a um grupo terrorista". Nos anos 2010, esse cidadão alemão de origem egípcia, também conhecido como "Osama, al-Almani" ("Osama, o alemão"), deixou o país europeu para se juntar ao grupo terrorista "Estado Islâmico" (EI), que ao longo daquela década promoveu uma intensa campanha de terror no Oriente Médio, chegando a declarar um "califado" fundamentalista em parte do Iraque e da Síria. A campanha terrorista deixou dezenas de milhares de mortos na região.

À época, Tarik S. se tornou uma espécie de "garoto-propaganda" do EI, aparecendo em diversos vídeos do grupo. Em um deles, chegou a posar ao lado de uma pessoa decapitada. Quando retornou à Alemanha, em 2016, ele foi preso e posteriormente condenado.

No momento, a polícia alemã mantém sob vigilância pelo menos 180 radicais islâmicos considerados ameaças potenciais apenas no estado da Renânia do Norte-Vestfália, onde fica Duisburg. O estado é um reduto da cena salafista alemã, uma variante extremamente rígida do islamismo sunita.