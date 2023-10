"Ressentimentos e preconceitos motivam ataques a escolas"

"Esses ataques intencionalmente ocorridos no espaço escolar caracterizam-se como crimes de ódio ou movidos por vingança", explica a pedagoga Telma Pileggi Vinha, professora na Unicamp e coordenadora do projeto. "São aqueles motivados por ressentimentos, mas também por preconceitos, discriminação, racismo, misoginia, intolerância à existência de um grupo, aversão completa a outra pessoa, sectarismo, extremismo, entre outros sentimentos, concepções e valores análogos."

DW: O ataque ocorrido nesta segunda em uma escola de São Paulo já é o 11º deste ano. Há uma epidemia de violência extrema nas escolas brasileiras?

Telma Pileggi Vinha: Os dados indicam um aumento preocupante na quantidade de ataques em escolas nos dois últimos anos. Dos 36 efetivamente ocorridos em 22 anos, 20 aconteceram entre fevereiro de 2022 e outubro de 2023, sendo 10 no ano passado e 11 neste ano. Esses ataques foram executados por 39 estudantes: 22 alunos e 17 ex-alunos. Trinta eram menores de idade quando cometeram tais atos. As escolas atingidas foram de distintas dependências administrativas, sendo 17 estaduais, 13 municipais e sete particulares. E a maior parte delas não se encontra em regiões de maior vulnerabilidade social, visto que o nível socioeconômico da maior parte das escolas-alvo é médio alto e alto. Em 22 anos foram 102 pessoas feridas e 40 mortos, na maioria estudantes, incluindo cinco atiradores que se suicidaram. As 35 mortes ocorreram pelo emprego de dois tipos de armas: as de fogo e as facas. Além de ferir mais pessoas, os disparos foram responsáveis por 33 dos óbitos e as lâminas, dois. No Brasil, há 178,3 mil escolas de educação básica. O primeiro ataque a uma escola ocorreu em agosto de 2001 [em Macaúbas] na Bahia.

O estudo coordenado por você deve ser publicado em novembro. Quais conclusões já podem ser antecipadas?

O estudo envolveu vários pesquisadores e realizou um mapeamento dos episódios de violência extrema em escolas no Brasil desde o primeiro ataque, em agosto de 2001, até outubro de 2023. Esses ataques intencionalmente ocorridos no espaço escolar caracterizam-se como crimes de ódio e/ou movidos por vingança. São aqueles motivados por ressentimentos, mas também por preconceitos, discriminação, racismo, misoginia, intolerância à existência de um grupo, aversão completa a outra pessoa, sectarismo, extremismo, entre outros sentimentos, concepções e valores análogos. Caracterizam-se também pelo planejamento e o emprego de algum tipo de arma com a intenção de causar morte de uma ou mais pessoas.

Qual o perfil do agressor?