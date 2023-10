Um em cada 10 residentes em Portugal é imigrante, diz OCDE - Brasileiros são principal grupo entre os residentes de Portugal que nasceram no exterior. País abriga 1,1 milhão de imigrantes.Uma em cada dez pessoas que residiam em Portugal em 2022 nasceu no exterior, afirma o relatório Perspectivas da Migração Internacional (International Migration Outlook 2023), divulgado nesta segunda-feira (23/10) pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

As nacionalidades mais representadas são a brasileira, que constituía um quarto do total de cerca de 1,1 milhão de imigrantes no país, e a angolana, que representava uma fatia de 14%.

O número de 2022 representa uma alta na fatia de imigrantes de 24% em relação a 2012, segundo a OCDE. No total, os imigrantes em Portugal constituíam 10,7% de toda a população residente no ano de 2022.