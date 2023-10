Alemanha lidera em racismo contra negros na UE, diz estudo

"É chocante não ver nenhuma melhora desde a nossa pesquisa anterior", afirmou o diretor da FRA, Michael O'Flaherty. "Em vez disso, as pessoas de ascendência africana enfrentam cada vez mais discriminação apenas por causa da cor de sua pele."

A pesquisa também questionou os entrevistados se eles foram vítimas de racismo nos últimos cinco anos, e 45% disseram que sim, um aumento de seis pontos percentuais em relação ao estudo anterior.

De novo, a Alemanha liderou o ranking, com 76% dos entrevistados no país afirmando terem sofrido discriminação racial nos últimos cinco anos. As taxas mais elevadas de assédio racista também foram observadas na Alemanha, com 54% dos entrevistados afirmando ter sofrido esse tipo de violência nos últimos cinco anos.

Depois da Alemanha, a Áustria e a Finlândia registram os índices mais altos de discriminação e assédio raciais. Portugal, Suécia e Polônia são os países com as menores taxas de racismo na pesquisa.

Discriminação e pobreza

Apesar de 30% dos entrevistados revelarem que foram vítimas de racismo na UE no ano passado, o relatório mostrou que poucos deles denunciaram a violência. O documento afirma ainda que mulheres jovens, pessoas com ensino superior e que usam vestimentas religiosas são os que mais sofrem racismo.