Chega de iê-iê-iê: Beatles como ameaça à Alemanha comunista - Também no lado oriental do Muro de Berlim, a juventude ficou fascinada pelo som do quarteto de Liverpool, no começo tolerado, mas logo repudiado como "lixo ocidental" pelo regime, como mostra livro de radialista alemão.Quando a beat music chegou à comunista Alemanha Oriental, o autor e radialista Wolfgang Martin, nascido em 1952, era um adolescente. Ele ficou fascinado com esse novo som com que sobretudo quatro rapazes de Liverpool, na Inglaterra, haviam contagiado todo o mundo, não só o ocidental.

No começo dos anos 60, a chamada Cortina de Ferro dividia a Europa entre o Oeste democrático e o Leste sob influência da União Soviética. Havia dois Estados alemães: a ocidental República Federal da Alemanha (RFA) e a República Democrática Alemã (RDA), uma ditadura socialista. Em 1961 ergueu-se o Muro de Berlim, dividindo ambos não só politicamente, mas fisicamente.

Além disso, havia grandes diferenças de cultura, em especial a jovem. No Ocidente a febre do rock'n'roll há muito se alastrara, graças a astros como Little Richard e Elvis Presley. Para as gerações mais velhas, tratava-se de algo estranho e até ofensivo, mas que não havia mais como deter. Então nasceu um gênero ainda mais "duro", a beat music. E ela não parou diante da Cortina de Ferro.