Fala do chefe da ONU escala crise diplomática com Israel - Guterres disse que ataque do Hamas "não surgiu do nada, mas de 56 anos de ocupação". Governo israelense reage, pede renúncia do secretário-geral e diz que vai negar vistos a representantes das Nações Unidas.Israel anunciou nesta quarta-feira (24/10) que vai negar vistos a representantes das Nações Unidas após as declarações do secretário-geral da ONU, António Guterres, perante o Conselho de Segurança do órgão.

Em reunião na terça-feira, Guterres disse que o ataque do grupo terrorista Hamas de 7 de outubro "não surge do nada, mas de 56 anos de ocupação". Como reação, Israel pediu a renúncia do dirigente.

O anúncio da recusa dos vistos foi feito pelo embaixador israelense na ONU, Gilad Erdan, que acrescentou que seu país já começou a adotar essa política, já tendo recusado um visto ao subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, Martin Griffiths.