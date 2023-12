Alemanha convoca diplomata iraniano após ataque a sinagoga - Governo alemão chamou funcionário da embaixada do Irã para esclarecimentos após tribunal concluir que atentado que alvejaria sinagoga em Bochum teve envolvimento de Teerã.O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha convocou o encarregado de negócios da embaixada do Irã em Berlim nesta terça-feira (19/12), depois que um tribunal concluiu que agências estatais iranianas estiveram envolvidas no planejamento de um atentado contra uma sinagoga no ano passado.

"Não toleraremos qualquer violência controlada por estrangeiros na Alemanha”, escreveu a pasta no X, antigo Twitter.

O Tribunal Regional Superior de Düsseldorf condenou um cidadão teuto-iraniano de 39 anos a dois anos e nove meses de prisão pela tentativa de ataque a uma sinagoga em Bochum, no oeste do país.