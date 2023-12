Argentinos fazem primeiro protesto contra Javier Milei

Apelo à ONU

Na terça-feira, grupos trabalhistas, sociais e de direitos humanos argentinos assinaram uma petição solicitando às Nações Unidas e à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos para interceder contra o novo protocolo de segurança.

Na petição, eles dizem que ele é "incompatível com os direitos à liberdade reunião e associação, liberdade de expressão e protesto social" reconhecidos na Constituição do país.

O governo da Argentina foi mais longe esta semana e na segunda-feira anunciou que as pessoas que bloqueiam as ruas poderiam ser removidas de listas de benefícios de assistência pública, se estiverem em alguma delas.

?"Aos beneficiários de planos sociais: saibam que ninguém pode forçá-los a ir a uma marcha sob ameaça de tirar seu plano", disse Sandra Pettovello, chefe do recém-criado Ministério do Capital Humano, que combina o que eram os ministérios do Trabalho, da Educação e do Desenvolvimento Social. "Protestar é um direito, mas também é o direito das pessoas circularem livremente através do território argentino para ir ao seu local de trabalho", ressaltou.

Na Argentina, algumas pessoas recebem ajuda social diretamente do governo, mas outros obtêm auxílio através de organizações sociais com conexão direta para escritórios federais. A administração de Milei diz que muitos desses grupos usam isso como forma de forçar as pessoas a irem a protestos.