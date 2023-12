Coreia do Norte: deportados da China são recebidos com tortura

Na Coreia do Norte, os prisioneiros geralmente morrem de fome ou de doenças causadas pela desnutrição. "Eles comem ratos e baratas e ficam doentes ", diz Kyu Li.

Da zona rural à prisao

Cheol Ok chegou à China com apenas 14 anos de idade e foi forçada a se casar com um homem 30 anos mais velho. Juntos, tiveram uma filha, que é cidadã chinesa.

Mesmo assim, Cheol Ok nunca recebeu permissão de residência na China e, por 25 anos, viveu isolada em uma área rural na província de Jilin, no nordeste da China. Ela trabalhou no campo e, mais tarde, em restaurantes. O marido a tratava bem apesar das circunstâncias, segundo a irmã Kyu Li.

A vida de Cheol Ok teve uma reviravolta no início deste ano. Em abril, ela foi presa pela polícia chinesa, supostamente durante uma tentativa de deixar o país. "Ela não fez nada. Seu único crime foi ter nascido na Coreia do Norte", diz Kyu Li.