Guerra na Ucrânia está estagnada e sem fim à vista

Essa declaração foi o primeiro dos sinais de atrito entre Zelensky e Zaluzhnyi, estimulando especulações na imprensa nacional de que o chefe dos militares poderia ser afastado e deixando evidente que a Ucrânia não está obtendo os resultados esperados com a sua contraofensiva.

Atraso no início da contraofensiva

Esta só fora lançada, com atraso, no início de junho, após meses de preparativos. As tropas ucranianas atacaram as forças russas em três eixos – um no leste e dois no sul.

O objetivo era dividir o exército russo em dois e cortar as suas linhas de abastecimento para a Crimeia. Era um plano ambicioso. Após meses de combates intensos e dispendiosos, a Ucrânia conseguiu obter alguns ganhos – mas de forma lenta e dolorosa.

A batalha pela vila de Robotyne, no sul, foi simbólica dessas dificuldades. As forças ucranianas encontraram defesas russas bem preparadas – com densos campos minados, labirintos de trincheiras, arame farpado e valas antitanques.