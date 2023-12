Novo exame de sangue revela a idade real dos órgãos - Alguns órgãos podem envelhecer mais rápido que outros e ficarem mais vulneráveis a doenças. Um novo exame calcula a idade de onze órgãos com base em proteínas no sangue, o que pode ser útil para tratamentos preventivos.O corpo humano envelhece continuamente ao longo da vida, mas isso não ocorre de forma sincronizada. Alguns órgãos podem envelhecer mais cedo ou mais tarde do que outros.

O envelhecimento dos órgãos depende de vários fatores. Por exemplo, órgãos com um metabolismo mais acelerado, como coração, fígado ou rins, geralmente são expostos a um estresse maior e podem envelhecer mais rapidamente.

Os órgãos que são adequadamente supridos com sangue têm um desgaste mais lento, pois uma boa circulação sanguínea fornece nutrientes e oxigênio e remove as toxinas. Doenças, lesões ou infecções, por outro lado, podem levar à degeneração acelerada.