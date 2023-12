O Rio de Janeiro continua perigoso

Nas últimas semanas, o caso dos grupos de justiceiros, que caçam bandidos pela cidade, atraiu atenção na mídia nacional e internacional. Justiça com as próprias mãos é proibido, tanto que a Justiça está agora atrás dos membros desses grupos.

Assim, vemos, novamente, a velha discussão: a Justiça pega quem se defende do crime, ao invés de agir com mais rigor contra os verdadeiros bandidos, ouve-se as pessoas falarem aqui no Rio. O tal dos direitos humanos defendendo bandido, e não as vítimas.

Falta de credibilidade do estado

Compreendo a fúria de quem convive com os assaltos, roubos e a violência em geral. O espancamento de um empresário, no começo do mês em Copacabana, que tentou salvar uma mulher do ataque de bandidos, causou muita indignação na cidade.

Ainda mais porque alguns dos bandidos já tinham passagem pela polícia, como os envolvidos na morte do estudante fã de Taylor Swift. Tudo isso aumenta ainda mais a falta de credibilidade nas instituições do estado. Assim, não surpreende que os moradores busquem justiça com as próprias mãos.

Vamos lembrar que parte das milícias antigamente surgiram como grupos de autodefesa de moradores nos lugares onde o estado não estava presente. Hoje em dia, são criminosos e parte do problema. Um morador de um bairro controlado pelos milicianos me contou recentemente como esses grupos cobram taxas de todo mundo, no estilo de máfia italiana dos tempos antigos.