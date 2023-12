Polícia alemã mira grupo feminista pró-Palestina

Ativo também em outras cidades alemãs, o Zora tem participado de várias manifestações pró-palestinos nas últimas semanas.

Numa declaração em 15 de dezembro, o grupo criticou a "repressão" exercida pelo Estado alemão tanto ao movimento de solidariedade aos palestinos como à luta contra a violência contra as mulheres.

No texto, o Zora também destaca que aumentaram as buscas contra indivíduos pró-Palestina desde que a Alemanha baniu uma rede palestina atuante no país chamada Samidoun.

"Isso tem sido conduzido contra pessoas que o Estado suspeita serem próximas da rede, o que na realidade das autoridades racistas signfica que, neste país, você tem que temer ser revistado simplesmente porque é palestino", escreveu o grupo.

No início de novembro, a Alemanha proibiu qualquer atividade vinculada ao Hamas e à Samidoun, que promoveu atos de comemoração do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro e é vinculada à FPLP.

ek (DPA, EPD, ots)