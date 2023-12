Brasil inicia repatriação de 3º grupo de brasileiros em Gaza

Purificadores de água e kits voltaicos

O voo da FAB leva uma carga de ajuda humanitária destinada ao enclave palestino, com 150 purificadores de água portáteis, equipados com o chamado kit voltaico, que inclui painéis solares, inversores veiculares e controladores de carga para ampliar a autonomia de energia dos equipamentos.

Cada purificador tem capacidade aproximada de mais de cinco mil litros de água por dia. O governo brasileiro enviou também itens de reposição para o funcionamento adequado dos equipamentos pelo período adicional de um ano.

O embaixador da representação brasileira em Ramala, Alessandro Candeas, disse que a escassez de água potável em Gaza é crítica, especialmente no norte do enclave, o que faz com que a população utilize fontes salobras ou poluídas. Dentro desse quadro, a ONU alertou recentemente para gravidade da situação humanitária no enclave e para a possível disseminação de doenças, como diarreia e cólera.

Desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, a Operação Voltando em Paz já realizou 11 voos de repatriação e resgatou 1.525 pessoas e 53 animais domésticos. Desses voos, oito partiram de Israel com brasileiros e familiares que lá estavam, um da Jordânia com brasileiros resgatados da Cisjordânia e outros dois com repatriados da Faixa de Gaza.

Após os ataques do grupo extremista Hamas a Israel em 7 de outubro, que mataram mais de 1,2 mil pessoas, a Faixa de Gaza vem sendo alvo de constantes bombardeios, além de uma ofensiva terrestre.