Lista da Fuvest só com livros de mulheres: por que incomoda?

Além disso, a lista traz uma grande oportunidade: "Uma lista de escritoras mulheres que contemple pessoas negras, indígenas, trans, donas de casa, revolucionárias, entre tantas possibilidades de existência para as mulheres, é uma oportunidade para que as escolas, os professores e os alunos não apenas leiam mulheres, mas aprendam outras formas de ler o mundo. Porque é isso que ler mulheres nos oferece: vivências que nunca foram nomeadas, descritas, estetizadas, marcadas com verbo, vírgula e ponto – maternidade, alimentação, guerra, estupro, tanta coisa que não conhecemos, uma infinidade de sentimentos de poderemos gozar, todos nós, ampliando a experiência de sermos gente."

Concluo a coluna com a fala final da entrevista concedida pela Tarsilla: "Encerro com uma citação da escritora Rosa Montero: se os homens tivessem regras (menstruação), a literatura universal estaria cheia de metáforas de 'sangue', diz ela no livro A louca da casa. Acho que, com isso, não precisa de muito esforço de imaginação para entender por que essa lista causa tanto incômodo. Tirar a primazia da experiência masculina do centro da produção de conhecimento é sugerir que formas alternativas de vida são possíveis. Ninguém quer abrir mão do privilégio de poder dizer como viver, nem os mais generosos professores."

__

Vozes da Educação é uma coluna semanal escrita por jovens do Salvaguarda, programa social de voluntários que auxiliam alunos da rede pública do Brasil a entrar na universidade. Revezam-se na autoria dos textos o fundador do programa, Vinícius De Andrade, e alunos auxiliados pelo Salvaguarda em todos os estados da federação. Siga o perfil do programa no Instagram em @salvaguarda1.

Este texto foi escrito por Vinícius De Andrade e reflete a opinião do autor, não necessariamente a da DW.Autor: Vinícius De Andrade