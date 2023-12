Milei edita megadecreto para liberalizar economia argentina - Texto abre caminho para privatização de estatais e desregulamentação de sistema de saúde e relações trabalhistas. Medidas serão analisadas pelo Congresso, e foram recebidas com protestos em Buenos Aires.O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou na noite de quarta-feira (20/12) um decreto que altera mais de 300 normas do país, com o objetivo de liberalizar relações econômicas e reduzir o papel do Estado, um dos eixos de sua campanha vitoriosa à Casa Rosada.

O plano faz parte do pacote de medidas drásticas anunciado logo após a posse do novo governo para enfrentar a grave crise econômica da Argentina.

O Decreto de Necessidade e Urgência (DNU), tipo de ordem que o presidente pode emitir em ocasiões específicas, entra em vigor imediatamente, e agora será enviado para uma comissão que analisará o texto. Em seguida, será submetido ao Congresso, que pode derrubá-lo se tanto o Senado como a Câmara assim decidirem.