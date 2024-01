Quanto vale uma vida? Indenizações no Brasil são consideradas baixas

Fernando Jayme, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), afirma que um dos problemas das indenizações no Brasil é a falta de uma definição sobre os valores que devem ser pagos às famílias.

"Há danos materiais e danos morais. Os danos morais não têm parâmetros objetivos para serem arbitrados. Então podemos verificar uma grande variação na jurisprudência, uma oscilação muito grande de caso a caso - depende das condições da vítima, inclusive a condição econômica, já que a indenização por dano moral não pode gerar um enriquecimento da vítima", diz.

Quanto vale uma vida?

No Superior Tribunal de Justiça (STJ), os casos de indenização por morte têm sido fixados entre 300 e 500 salários-mínimos, o que nem sempre é regra. Em 2019, esse parâmetro foi utilizado para reformar uma sentença proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região aos familiares de um jovem de 17 anos morto em 2008 no Rio, no caso conhecido como Chacina da Providência.

O TRF-2 havia reduzido para R$ 110 mil a indenização aos familiares, o que foi reformado pelo STJ para os R$ 300 mil, ou 400 salários-mínimos à época, valor decidido na sentença inicial.

Segundo Leonardo Amarante, advogado especialista em responsabilidade civil e procurador aposentado do estado do Rio de Janeiro, há uma tendência de indenizações de valor baixo no Brasil. Ele cita como um dos motivos o fato de o Judiciário analisar elementos que, segundo ele, não deveriam ser considerados, como a capacidade econômica da vítima.