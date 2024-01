Checagem de fatos: Estes vídeos do terremoto no Japão são falsos

Alegação: Este vídeo aqui, distribuído na plataforma X com mais de 127 mil visualizações, mostra grandes quantidades de água saindo de um rio, invadindo uma estrada e levando vários carros. O usuário pede orações para o povo do Japão durante esse período difícil, o que dá a entender que o vídeo trata dos eventos atuais.

Checagem da DW: Falso

O vídeo não mostra imagens atuais do terremoto de 2024, mas filmagens de 2011 feitas durante o terremoto de Tohoku (Grande Terremoto do Leste do Japão), que provocou um tsunami e o desastre nuclear de Fukushima. Usando a ferramenta de pesquisa reversa de imagens do Google e do Yandex, encontramos o vídeo, que foi publicado em 2011. Naquela época, o portal de notícias norte-americano CNN, por exemplo, informou sobre a extensão do terremoto e mostrou as mesmas imagens que podem ser vistas no referido tweet.

Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9 atingiu a principal ilha japonesa de Honshu. Um tsunami ocorreu apenas alguns minutos após o terremoto: uma onda de cerca de 15 metros de altura provocada pelo terremoto fez com que o fornecimento de energia e o resfriamento de três reatores da usina nuclear japonesa de Fukushima fossem desativados. O que se seguiu foi o desastre nuclear de Fukushima.

Um tsunami destruiu uma represa em Ishikawa durante o terremoto de 2024?

Alegação: Neste vídeo, um usuário do X alega: "Uma represa na província de Ishikawa não resistiu ao tsunami que começou após o terremoto no Japão". É possível ver como uma enxurrada invade as ruas de uma cidade e deixam um rastro de devastação. Carros e objetos são arrastados. O vídeo foi visto mais de 137 mil vezes e o usuário sugere que ele mostra cenas atuais.