Em meio a réplicas, equipes de resgate correm contra o tempo no Japão

Felizmente, as subidas do nível do mar detectadas em diferentes localidades japonesas, e até mesmo na vizinha Coreia do Sul, não causaram danos significativos.

A central nuclear de Shika, no centro do Japão, registrou uma subida do nível do mar após o terremoto de segunda-feira e detectou danos num muro que protege um reator de tsunamis, informou a emissora japonesa NHK.

De acordo com a NHK, apesar de o operador da central, Hokuriku Electric Power, ter anunciado no início da terça-feira que não havia detectado grandes flutuações no nível da água, um controle efetuado ao fim da tarde revelou uma subida de 3 metros cerca de uma hora e meia após o terremoto de magnitude 7.6, que teve o epicentro na península de Noto – a cerca de 80 quilômetros do local onde se situa a central – e que levou à ativação de um alerta de tsunami durante 18 horas.

Durante a última revisão, a empresa descobriu também que um muro de 4 metros de altura, instalado em 2011 para proteger um dos dois reatores da central, fechada há quase 13 anos, estava inclinado vários centímetros.

Em 2011, um terremoto de magnitude 9.1 ao largo da costa leste do Japão provocou um tsunami que causou a morte de mais de 20 mil pessoas e a fusão parcial de três reatores da central nuclear de Fukushima Daichi, naquele que foi o pior acidente nuclear desde o de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986.

O impacto da catástrofe foi tal que, desde 2011, apenas uma dúzia dos mais de 30 reatores nucleares japoneses foi reativada.