Morre protagonista da clássica foto do beijo em Paris de Doisneau - "O Beijo do Hôtel de Ville" mostra Françoise Bornet beijando o então namorado na Paris do pós-Guerra. Imagem feita por Robert Doisneau é uma das fotografias mais famosas do mundo.Françoise Bornet, a protagonista da famosa fotografia do beijo de Robert Doisneau perto da Prefeitura de Paris, morreu no dia 25 de dezembro passado, aos 93 anos, em Évreux, na Normandia, informou nesta terça-feira (02/01) o jornal francês Le Parisien.

Bornet, que na época ainda usava o sobrenome de solteira, Delbart, foi eternizada pela foto em preto e branco com a qual Robert Doisneau (1912-1994) a clicou beijando o então namorado, Jacques Corteaux, estudante de artes cênicas como ela, num lugar emblemático da capital francesa.

O registro, conhecido como O Beijo do Hôtel de Ville, foi feito na primavera de 1950, quando ela tinha apenas 20 anos. O então casal pousou para o fotógrafo a pedido dele. Os efeitos do período pós-Guerra ainda estavam presentes, como se percebe nos trajes dos transeuntes.