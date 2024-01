Alemanha registra menor emissão anual de CO2 em 70 anos - Maior economia da Europa emitiu 73 milhões de toneladas de dióxido de carbono a menos em 2023 do que no ano anterior. Alta da geração de fontes renováveis e queda da produção de algumas indústrias contribuíram.A Alemanha emitiu em 2023 a menor quantidade anual de CO2 dos últimos 70 anos. Segundo um estudo do think tank Agora Energiewende, o país emitiu 673 milhões de toneladas de gases de efeito estufa no ano passado – 73 milhões de toneladas a menos do que em 2022.

O documento indica que a maior economia da Europa está se esforçando para reduzir sua dependência do carvão, e afirma que as emissões são as mais baixas "desde a década de 50".

O que causou a queda no CO2?