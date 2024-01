Assassinato de líder do Hamas eleva risco de guerra regional? - Ao enviar drones ao Líbano para matar número 2 do grupo palestino, Israel quebrou as regras do jogo no conflito do Oriente Médio, abalando o "equilíbrio de dissuasão". Agora depende de como o poderoso Hisbolá reagirá.Em Beirute, a sensação de segurança sempre foi relativa, comenta a contadora Aliyah, de 55 anos: "Mesmo antes do atentado desta semana, aviões de reconhecimento israelenses estavam sempre sobrevoando. Mas esse ataque foi doloroso, porque foi numa área residencial."

A moradora da capital libanesa se refere ao ataque com drones da noite da terça-feira (02/01), que matou o vice-líder do Hamas Saleh al-Arouri. Israel não assumiu diretamente a autoria, mas admitiu ser parte de sua batalha contra o Hamas em Gaza, e que tentaria "eliminar" os líderes da organização islamista palestina onde quer que eles se encontrem.

"A gente se sente menos seguro agora. Não sabemos se podemos ser bombardeados a qualquer momento", reforça o professor Christian, de 30 anos. Assim como os demais, ele falou à DW sob condição de anonimato, devido à natureza sensível do assunto em sua cidade. Apesar de seus medos, nenhum dos entrevistados deseja que a poderosa milícia Hisbolá do Líbano entre em guerra com Israel, em represália, e tampouco quer uma guerra regional.