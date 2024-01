Atirador deixa vários feridos em escola em Iowa, nos EUA

Agentes do FBI e da Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos Estados Unidos estavam no local, e a Procuradoria-Geral do país foi notificada.

Perry é uma pequena cidade de 7,9 mil habitantes a 64 quilômetros da capital do estado, Des Moines. O incidente ocorreu no que deveria ter sido o primeiro dia de aulas do segundo semestre letivo, segundo o calendário escolar do distrito.

Poucos alunos estavam no local, uma vez que as aulas ainda não tinham começado, disse o xerife, acrescentando que isso pode ter contribuído para reduzir o número de vítimas. Uma fonte da polícia ouvida pela agência Associated Press relatou que uma das vítimas seria um dos administradores da escola.

Violência armada em alta nos EUA

A violência armada se torna cada vez mais corriqueira nos EUA, país onde há mais armas de fogo do que habitantes e onde as tentativas de diminuir o acesso a esses armamentos enfrentam forte resistência política.

Somente neste ano já houve três incidentes desse tipo, segundo a ONG Arquivo da Violência Armada – uma entidade que define massacres armados como sendo incidentes com quatro ou mais vítimas mortas ou feridas. O ano de 2023 terminou com 658 desses casos.