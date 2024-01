Cuba aposta em mudança de paradigma contra a crise econômica

O governo cubano publicou recentemente vários números macroeconômicos que destacam a tendência de queda na economia. O governo estima que o produto interno bruto (PIB) encolheu de 1% a 2% em 2023, depois de prever um crescimento de 3% no início de 2023. A inflação no mercado formal estava em torno de 30% no final do ano, embora a inflação informal seja muito maior.

O turismo também ficou muito aquém das expectativas em 2023, com pouco menos de 2,45 milhões de viajantes para o país. Medidas do plano querem também revitalizar o setor. Outros esforços para impulsionar a economia incluem a promoção da produção de produtos exportáveis, como níquel, tabaco e rum, bem como a importação de matérias-primas e produtos intermediários para impulsionar a produção nacional.

O acesso das empresas à moeda estrangeira deve ser melhorado por meio da expansão do comércio eletrônico com pagamentos do exterior, e o investimento estrangeiro será aumentado, particularmente na produção de alimentos e na expansão de energias renováveis. Desde o primeiro dia de janeiro, novos impostos, juntamente com aumentos e reduções de tarifas, foram aplicados às empresas privadas cubanas.

"Nada nos deixaria mais felizes do que anunciar que os salários serão aumentados e que teremos moeda estrangeira e combustível suficientes para acabar com o ônus da escassez", disse Díaz-Canel. "Infelizmente, nós sabemos que isso não é possível."

Agora é o momento de avançar com "uma correção gradual", disse o presidente, alertando que nenhuma medida isolada resolverá todos os desafios. "Pelo contrário, as medidas em conjunto podem inicialmente aumentar certos problemas."

No entanto, Díaz-Canel está confiante de que as mudanças anunciadas "vão marcar o início de uma nova tendência no comportamento da economia cubana".