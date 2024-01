Frio extremo provoca caos no norte da Europa

Os serviços de trem foram cancelados em algumas partes do país desde quarta-feira devido à tempestade de neve. Os trens voltaram a circular por volta do meio-dia desta quinta-feira, embora ainda com alguns atrasos.

Equipes tiraram carros da neve

No sul da Suécia, mais de mil carros e caminhões ficaram presos na neve na autoestrada E22 entre Hörby e Kristianstad nesta quinta, informou a agência de notícias TT. Soldados foram deslocados para ajudar nas operações de resgate depois dos chamados dos motoristas. De acordo com autoridades de transporte suecas, a estrada deverá ser reaberta na sexta-feira.

Embora as equipes de resgate tenham inicialmente rebocado os carros da neve, eles começaram a retirar as pessoas dos caminhões e carros no final manhã, de acordo com a TT.

A Dinamarca registrou até 50 centímetros de neve em alguns lugares nesta quinta-feira. Segundo o Instituto Meteorológico Dinamarquês, este foi o maior acúmulo de neve em 13 anos. No sudeste do país, grandes quantidades de chuva ameaçaram causar inundações.

Na Suécia, as temperaturas estiveram abaixo de zero em quase todo o país. Em Kvikkjokk-Årrenjarka, na Lapônia, foram registrados -43 graus Celsius.