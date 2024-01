O que se sabe sobre o ataque que matou dezenas no Irã

Os países que integram o Conselho sublinharam a "necessidade de responsabilizar os perpetradores, organizadores, financiadores e patrocinadores desses atos condenáveis de terrorismo e levá-los à Justiça".

Herói nacional assassinado pelos EUA

O general Qassim Soleimani, que foi uma espécie de arquiteto das atividades militares iranianas no Oriente Médio, é tido como um herói nacional pelo regime teocrático iraniano.

Entre suas atuações na região, ele ajudou a preservar o governo do presidente da Síria, Bashar al-Assad, durante as revoltas de 2011 na Primavera Árabe que resultaram na guerra civil no país, que continua até os dias atuais.

Sua popularidade no Irã aumentou durante a invasão americana no Iraque em 2003, quando ele se tornou alvo dos EUA por ajudar grupos radicais a colocarem bombas em estradas que mataram e mutilaram soldados americanos.

Uma década mais tarde, Soleimani se tornaria o principal e mais conhecido líder militar iraniano. Ele rejeitou o clamor popular para que entrasse para a política, embora fosse tão ou mais poderoso do que as lideranças civis do país.O assassinato do general, ocorrido em 2020, durante o governo do presidente Donald Trump, agravou as tensões entre Washington e Teerã e resultou na saída iraniana do acordo nuclear entre o regime islâmico e o Ocidente.