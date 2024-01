Vacinação contra a dengue no SUS: o que você precisa saber - Dourados (MS) iniciou campanha inédita de vacinação gratuita contra a dengue. Imunizante deverá ser disponibilizado também em outras regiões do país pelo SUS a partir de fevereiro.A cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, iniciou nesta quarta-feira (03/01) uma inédita campanha gratuita de vacinação contra a dengue, que deve alcançar cerca de 150 mil pessoas. A ação do município é uma parceria com o laboratório japonês Takeda, que desenvolveu a vacina Qdenga.

A prefeitura de Dourados informou que o laboratório já entregou cerca de 90 mil doses, que foram distribuídas para todas as unidades básicas de saúde da cidade.

A partir de fevereiro, a vacina também deve ser aplicada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em diversas regiões do país – num primeiro momento, apenas para um público definido e moradores de regiões prioritárias, ainda não informadas pelo Ministério da Saúde, que comprou cerca de 5 milhões de doses.