Chuvas e inundações matam onze pessoas no Rio de Janeiro - Alto acumulado de precipitação provocou caos na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Prefeito da capital, Eduardo Paes, decretou situação de emergência.As fortes chuvas e inundações na região metropolitana do Rio de Janeiro neste fim de semana provocaram a morte de ao menos 11 pessoas, informaram neste domingo (14/01) a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

Na capital fluminense, o prefeito, Eduardo Paes, decretou situação de emergência devido aos danos e impactos provocados pelas chuvas. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial.

No bairro de Ricardo de Albuquerque, na capital, um homem foi vítima de desabamento provocado por um deslizamento de terra na madrugada deste domingo. No bairro Acari, uma mulher morreu possivelmente vítima de afogamento. Em Costa Barros, uma mulher foi vítima de soterramento na Estrada de Botafogo.