Scholz participa de protesto contra extrema direita em Potsdam

No centro do evento esteve o austríaco Martin Sellner, considerado um dos líderes do Movimento Identitário da extrema-direita europeia, que apresentou um "plano" para alcançar o que certas facções extremistas chamam de "remigração", ou seja, a expulsão de cidadãos estrangeiros, sobretudo os "não assimilados".

Roland Hartwig, conselheiro da colíder da AfD Alice Weidel, foi um participantes do evento, assim como Gerrit Huy, um membro da AfD com assento no Bundestag, a câmara baixa do parlamento alemão. No nível estadual, segundo o Correctiv, teria comparecido ao encontro Ulrich Siegmund, colíder da bancada da AfD no parlamento de Saxônia-Anhalt. Dois membros da CDU também teriam estado presentes à reunião.

Siegmund confirmou que esteve no evento, mas destacou que estava na reunião como pessoa física e não na qualidade de membro do parlamento estadual pelo partido ultradireitista.

A AfD também confirmou que Hartwig esteve presente no encontro, mas apenas para apresentar um projeto de mídia social e que não tinha conhecimento prévio de que o tema seria tratado.

A sigla de ultradireita sublinhou que Hartwig não "trouxe as ideias de Sellner sobre políticas de migração" para o partido e acrescentou que "não mudaria as suas políticas de imigração com base nas ideias individuais de uma pessoa presente na reunião". A AfD também ressaltou que não era a organizadora do evento, que tinha caráter privado.

Scholz condena o ato