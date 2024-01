AfD desliga assessor que foi a reunião sobre "remigração"

Nesta segunda-feira, "remigração" foi escolhida a pior palavra de 2023 na Alemanha, anunciou o júri da Unwort des Jahres ("despalavra do ano").

AfD se distancia

O líder da bancada da AfD no estado da Saxônia-Anhalt, Ulrich Siegmund, confirmou que esteve presente no evento, mas como pessoa física e não na qualidade de membro do parlamento estadual pelo partido de ultradireita.

A sigla também havia afirmado que Hartwig esteve no encontro para apresentar um projeto de mídia social e que não tinha conhecimento prévio de que o tema de deportação seria tratado. Além de Siegmund e Hartwig, estava no encontro Gerrit Huy, um membro da AfD com assento no Bundestag.

A sigla de ultradireita sublinhou que Hartwig não "trouxe as ideias de Sellner sobre políticas de migração" para o partido e que "não mudaria as suas políticas de imigração com base nas ideias individuais de uma pessoa presente na reunião". A AfD também ressaltou que não era a organizadora do evento, que tinha caráter privado.

Criada em 2013 como um grupo eurocético antes de se transformar num partido anti-imigração, a AfD entrou no Parlamento alemão pela primeira vez em 2017, na onda do descontentamento de parte da população com um enorme afluxo de migrantes, muitos deles fugindo das guerras na Síria e no Iraque.