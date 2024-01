Cientistas descobrem que há 5 tipos da doença de Alzheimer

Essa classificação é uma etapa importante para a compreensão das diferenças na progressão da doença de Alzheimer entre os pacientes e sugere haver necessidade de abordar cada variante individualmente, o que pode levar ao desenvolvimento de tratamentos mais eficazes.

Além disso, a descoberta oferece esperança de um diagnóstico mais precoce e a possibilidade de intervenções que retardem o início dos sintomas da doença de Alzheimer.

Ao compreender melhor as variações específicas na forma de afetar o cérebro, os pesquisadores podem abrir caminho para terapias mais precisas e medidas preventivas adaptadas a cada subtipo dessa doença complexa.

Cinco subtipos identificados

A equipe liderada por Tijms realizou um extenso estudo de proteínas no líquido cefalorraquidiano de pacientes com Alzheimer e de indivíduos de controle, descobrindo diferenças marcantes entre os subtipos da doença.

Essas diferenças vão desde o aumento da produção de amiloide no subtipo 1 até alterações na barreira hematoencefálica no subtipo 5. Cada variante do Alzheimer tem características exclusivas, o que sugere que as estratégias de tratamento devem ser específicas para cada subtipo, em vez de se aplicar uma solução única para todos.