Como a islamofobia afeta muçulmanos que vivem na Alemanha

O mais dramático desses casos ocorreu quando um edifício residencial em Wächtersbach, em Hesse, foi incendiado pouco antes do Natal. Grafites com os dizeres "fora estrangeiros!" foram escritos no prédio, levando as autoridades questionarem se o crime tinha motivação racial – uma investigação está em andamento. O local abrigava uma família do Paquistão que há muito tempo reside no vilarejo e cujos membros, como Malik, são bem integrados.

Malik disse estar frustrado com o fato de haver poucas estatísticas e poucos fatos quando se trata de ataques antimuçulmanos na Alemanha. Novas estatísticas sobre crimes contra muçulmanos nos últimos meses de 2023 ainda não foram publicadas, mas funcionários dos centros de informação dizem que houve um aumento significativo.

"Há uma população muçulmana considerável que vive feliz aqui na Alemanha e que compartilha os valores sociais do país", disse o ex-jornalista Suleyman Bag, em Berlim. "Estamos perdendo de vista essa normalidade."

Os muçulmanos são frequentemente apontados como o problema na sociedade alemã, mas os relatórios do Departamento Federal de Proteção da Constituição mostram que o extremismo de direita e de esquerda representa uma ameaça mais grave que o extremismo islâmico.

Uma forma de ódio não deve ocultar as outras

Talvez isso reflita também uma insegurança generalizada. Uma sociedade inquieta pela barbárie do terror e da guerra no Oriente Médio que, ao mesmo tempo, luta ela mesma contra tendências de radicalização e olha suas minorias com mais atenção.