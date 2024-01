Economia alemã fecha 2023 em recessão após PIB encolher 0,3%

Ao mesmo tempo em que limita os gastos, as condições do freio da dívida – mecanismo previsto na Constituição – foram mais uma vez suspensas em 2023, após o governo alegar condições emergenciais no país.

Essa suspensão veio como resultado da crise orçamentária, gerada após o Tribunal Constitucional da Alemanha vetar o remanejamento de créditos extraordinários da pandemia e implodir o planejamento original da coalizão governamental, expondo diferenças internas e forçando a chancelaria em Berlim a rever suas prioridades e cortar despesas.

De acordo com os dados preliminares, os governos federal, estaduais e municipais novamente gastaram mais do que arrecadaram – 87,2 bilhões de euros a mais (R$ 466 bilhões).

Ainda assim, após os enormes déficits fiscais de 2020 e 2021, durante a pandemia de covid-19, a Alemanha parece voltar a se adequar às normas da União Europeia (UE) pelo segundo ano seguido.

O déficit do governo alemão remonta a 2% do total da produção econômica do país. Em 2022, esse percentual era de 2,5%.

O Pacto de Estabilidade e Crescimento da UE exorta os países do bloco a limitarem os déficits em seus orçamentos anuais a até 3% do PIB e dívida total a 60% do PIB. Negociações para mudar essas regras, que foram suspensas durante a pandemia, estão em andamento.