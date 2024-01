"Remigração" é eleita "despalavra" do ano na Alemanha

Na terceira colocação ficou o termo Heizungs-Stasi ("Stasi do aquecedor"), em referência a uma campanha de propaganda política contra medidas de proteção ao clima. A Stasi era a antiga polícia secreta da Alemanha Oriental, conhecida pela vigilância excessiva dos hábitos cotidianos da população durante o regime comunista. O nome foi associado à palavra "aquecedor" em meio ao debate sobre a necessidade de economizar gás natural no país, utilizado no aquecimento das residências.

Xenofobia e polêmica

O termo "remigração" ganhou notoriedade nos últimos dias após o portal de jornalismo investigativo Correctiv denunciar que políticos do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) – sigla que tem uma parcela de suas estruturas já sob observação da inteligência alemã por suspeita fundamentada de afronta à Constituição e à ordem democrática alemã – participaram de uma reunião na qual teria sido discutida a deportação em massa de milhões de imigrantes e "cidadãos não assimilados".

No encontro, foi apresentado um projeto de "remigração", ou seja, o retorno, forçado ou por outros meios, de migrantes aos seus lugares de origem – independentemente de eles possuírem ou não a cidadania alemã e de terem ou não nascido e vivido a vida inteira na Alemanha.

Na reunião, segundo o Colectiv, foram feitas referências à expulsão de requerentes de asilo, estrangeiros com títulos de residência e alemães com background migratório que não estiverem adaptados à sociedade alemã.

Segundo dados do Departamento de Estatística da Alemanha, praticamente um em cada quatro habitantes do país (24,3%) tem raízes migratórias. Isso inclui tanto pessoas que nasceram no país quanto aqueles que migraram para a Alemanha.