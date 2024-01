Coreia do Norte se prepara para uma guerra em 2024?

Os analistas dizem que seus alertas estão centrados no fato de o regime norte-coreano ter abandonado seus objetivos de longa data de "normalizar" as relações com os Estados Unidos. Pyongyang estaria agora acreditando que essa seria uma meta impossível.

Carlin e Hecker consideram que muitos analistas e tomadores de decisões estão subestimando a importância desse objetivo de normalização como uma barreira no raciocínio estratégico de Kim.

É "de crucial importância" compreender "como o objetivo central de melhorar as relações com os EUA era fundamental para os três Kims que lideraram a Coreia do Norte", diz o artigo. O Norte "abandonar completamente esse objetivo muda profundamente o cenário estratégico dentro e fora da Coreia do Norte."

O fracasso na cúpula de 2019 entreKim e o ex-presidente dos EUA Donald Trump, em Hanói, foi uma "perda traumática de prestígio" para o líder norte-coreano. As conversas giraram em torno da possibilidade de um alívio das sanções ao regime de Kim em troca da redução do programa nuclear de Pyongyang. Nada disso, porém, veio a ocorrer.

Cinco anos mais tarde, a Coreia do Norte acredita que "chegou a hora de desafiar o status quo", afirma a dupla de especialistas. Dentro dessa perspectiva, o Norte passou a aprofundar seus laços com a Rússia e apoiar a guerra de Vladimir Putin na Ucrânia com o fornecimento de munição.

Ao mesmo tempo, Pyongyang avalia que os Estados Unidos estariam em meio a um "recuo global".