Tempos sangrentos à vista: como Equador chegou à guerra interna contra o crime

Em 2023 registraram-se 46,5 homicídios por 100 mil habitantes no Equador: um triste recorde. O antes pacífico país andino está hoje entre os mais perigosos da América Latina. Por longo tempo os cartéis das drogas não conseguiram alcançar lá tanto poder quanto nos vizinhos Colômbia e Peru, campeões mundiais da produção de cocaína. Observadores atribuíam essa relativa calma à presença militar americana.

Em 2009, a Aeronáutica dos Estados Unidos teve de fechar sua base na cidade litorânea de Manta, pois o então presidente, Raphael Correa, não a desejava mais no país. No decorrer dos anos 2010, diversos cartéis ganharam espaço, em parte ostentando conexões com poderosos bandos do México em luta pela dominação das rotas de tráfico internacionais..

Recuperar o controle dos presídios

Hoje, uma das quadrilhas mais fortes se intitula Los Choneros: criada por "Fito" e outros na década de 1990 em Chone, no oeste equatoriano, consta que ela mantém ligações com o poderoso cartel mexicano Sinaloa. Foi o sumiço de seu líder do presídio de Guayaquil em 7 de janeiro que deu início à atual escalada. Naquele dia, ele deveria ser transferido para uma cela com padrões de segurança mais altos.

O fato de Los Choneros poderem praticamente fazer o que bem entendem nos presídios, sem qualquer consequência, é visto como um problema grave no país. O cientista político Luis Córdova, Universidade Central do Equador, fala de uma "economia ilegal": "Só na penitenciária regional de Guayaquil eles gerenciam quase 700 mil dólares."

Essa situação, combinada à falta de controle sobre a administração de fortunas e capitais, transformou as instituições penais num "polo estratégico para o planejamento e a distribuição de drogas", explica Córdova.