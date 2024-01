O papel do Equador no ecossistema do narcotráfico latino-americano - Acontecimentos no Equador refletem interconexão dos cartéis da droga na América Latina. Suas estratégias evoluíram, e países devem se coordenar para enfrentar avanço do crime organizado na região.Desde que um grupo de 15 homens armados e encapuçados invadiu o estúdio do canal de TV TC, na cidade portuária de Guayaquil, em 9 de janeiro, o Equador está em "guerra". Vários países manifestaram solidariedade com o presidente Daniel Noboa, que declarou estado de "conflito armado interno" contra as gangues criminosas e cartéis de drogas que classificou como "terroristas".

Os incidentes começaram com a fuga da prisão de José Adolfo Macías, vulgo "Fito", líder de Los Choneros – um dos bandos mais perigosos do país, junto com Los Lobos e Los Tiguerones, por suas supostas conexões com narcocartéis mexicanos como o Sinaloa e o Jalisco Nueva Generación. Segundo a plataforma de investigação e análise InsightCrime, Los Choneros teriam surgido como braço armado de um cartel colombiano.

Essas conexões internacionais mostram que o problema do narcotráfico não se restringe a alguns países latino-americanos. Na verdade, especialistas dizem que as organizações criminosas estão estendendo seus tentáculos pela região.