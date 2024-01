Trump vence primária de Iowa com ampla vantagem - Ex-presidente sai na frente para ser o candidato dos republicanos na eleição presidencial de novembro com uma margem de vitória recorde para o estado, de quase 30 pontos percentuais.O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu, nesta segunda-feira (15/01), as primárias republicanas no estado do Iowa por uma ampla vantagem, a maior já obtida por um pré-candidato republicano nesse estado.

A vitória esmagadora foi anunciada apenas meia hora depois do início da votação e coloca Trump em clara vantagem na disputa pela candidatura republicana à presidência dos EUA na eleição de novembro.

O magnata de 77 anos, que responde por quatro acusações criminais, deixou os principais rivais, o governador da Flórida, Ron DeSantis, e a antiga governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora na ONU Nikki Haley, para trás, obtendo 51,1% dos votos. O segundo colocado, DeSantis, obteve 21,2%, e Haley, 19,1%.