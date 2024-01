Zelenski diz que Putin é predador e não aceitará conflito congelado - No Fórum Econômico Mundial, em Davos, líder ucraniano apela pela ajuda ocidental num momento em que a guerra de Israel contra o Hamas desvia a atenção para o Oriente Médio.O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, apelou nesta terça-feira (16/01) aos aliados ocidentais para que ajudem seu país a garantir superioridade aérea sobre a Rússia, à medida em que o cansaço com a guerra aumenta.

"Os nossos parceiros conhecem as nossas necessidades e qual a quantidade", assinalou durante um discurso em Davos, na Suíça, durante o Fórum Econômico Mundial, acrescentando que as suas forças já garantiram vantagem face à frota russa no Mar Negro.

Na segunda-feira, Kiev reivindicou a destruição de dois aviões russos de comando sobre o mar de Azov, no que pode ser um duro golpe para a Rússia numa área que estaria controlando.