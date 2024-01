Alemanha avalia banir líder extremista austríaco do país - Políticos alemães apoiam proibir a entrada de Martin Sellner, figura-chave da extrema direita na Europa. Ele estaria por trás do plano de deportação de estrangeiros da Alemanha discutido em reunião secreta da AfD.As autoridades de segurança da Alemanha estão considerando proibir a entrada no país do austríaco Martin Sellner, figura-chave do extremismo de direita na Europa e um conhecido teórico da conspiração.

Ele estaria por trás de um plano para a deportação de milhões de estrangeiros da Alemanha, discutido durante uma reunião secreta realizada com políticos ultradireitistas e neonazistas alemães. O caso chocou o país e levou centenas de milhares às ruas em protesto.

Sellner, fundador do chamado "Movimento Identitário", que prega a superioridade dos grupos étnicos europeus, pode ser banido da Alemanha se for considerado uma ameaça à estabilidade democrática alemã, segundo membros da Comissão de Assuntos Internos do Parlamento alemão.