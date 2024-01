Argentina tem greve geral contra medidas de choque de Milei

Este foi apresentado por Milei com 664 artigos para reformar diversas leis argentinas, em especial para liberalizar a economia, incluindo a privatização de estatais e desregulamentação de sistema de saúde e relações trabalhistas, e buscar equilíbrio fiscal.

O pacote está sendo analisado pelo Congresso, que pode derrubá-lo se tanto o Senado como a Câmara assim decidirem. Diante da dificuldade de obter o apoio necessário, o governo anunciou na última segunda-feira que retirou 141 artigos da versão original do decreto.

Entre os pontos modificados, está a retirada da petroleira YPF das estatais a serem privatizadas, uma mudança na fórmula de reajustes de aposentadorias e a redução do prazo do estado de emergência de quatro para dois anos no máximo.

Maior inflação do mundo

O governo Milei argumenta que o país está sobrecarregado com dívidas enormes e que os cortes são necessários após anos de gastos excessivos.

Mas, pelo menos no curto prazo, a chegada do ultraliberal ao poder não inverteu os números. A taxa anual de inflação superou 211% em 2023, o nível mais alto desde 1990. O resultado torna a Argentina o país com a maior inflação do mundo no ano passado, desbancando o Líbano, que detinha o primeiro lugar no ranking.