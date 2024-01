As consequências milionárias da greve de trens na Alemanha

A greve, porém, não afeta somente a Deutsche Bahn, mas também as muitas empresas que transportam suas matérias primas nos trens alemães. As consequências também serão sentidas nos países vizinhos, já que a Alemanha é considerada o "coração logístico" da Europa, afirma o especialista Thomas Puls, do Instituto de Economia Alemã (IW), de Colônia.

Quase 60% dos serviços de transporte de mercadorias da Deutsche Bahn são realizados em todo o continente, sendo que seis dos 11 corredores para transporte de mercadorias europeus passam pela Alemanha, de acordo com o Ministério dos Transportes.

Prejuízos de 100 milhões de euros por dia

Os custos de tais greves são difíceis de calcular. Se não houver perda de produção, os prejuízos não serão visíveis nas estatísticas, explica Puls.

Por outro lado, se a produção for restringida ou completamente paralisada, os danos podem chegar à casa dos 100 milhões de euros por dia, afirma o diretor de economia do IW, Michael Grömling. Ele explica que, com uma duração de seis dias, os custos não aumentarão de maneira linear, mas deverão se multiplicar. Nesse caso, "estaremos nos aproximando rapidamente de um bilhão de euros em prejuízos."

Além disso, o tráfego dos trens de carga não poderá ser retomado de maneira imediata ou sem percalços mesmo com o fim da greve. Após a última paralisação, foram necessários vários dias até os gargalos no tráfego serem eliminados. A Deutsche Bahn calculou que, somente para a própria empresa, as perdas deverão ser de 25 milhões de euros por dia.