Avião militar russo cai perto da Ucrânia com 74 a bordo

O presidente da câmara baixa do parlamento russo (Duma), Vyacheslav Volodin, acusou a Ucrânia de ter abatido o avião militar. "Eles atiraram em seus próprios soldados no ar. Seus próprios soldados", frisou Volodin aos legisladores durante uma sessão plenária.

O acidente

A queda ocorreu por volta das 11h de Moscou (hora local, 5h de Brasília), numa zona povoada da região de Belgorod, a poucos quilômetros da fronteira ucraniana, disse o governador local.

A área fica a cinco quilômetros do vilarejo de Yablonovo, no distrito de Korochansky. De acordo com as primeiras informações, não houve vítimas em solo ou danos materiais.

Um vídeo que circula nas redes sociais, supostamente do acidente, mostra um avião caindo do céu em uma área rural coberta de neve, e uma enorme bola de fogo irrompendo onde a aeronave aparentemente atingiu o solo. A DW não pôde chegar a autenticidade do vídeo.

O que diz a Ucrânia