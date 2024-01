Entenda como funcionam as prévias nos EUA - Escolha de candidatos para as eleições presidenciais americanas envolve processo longo e complexo. Pelos republicanos, Donald Trump e Nikki Haley disputam indicação.O ex-presidente americano Donald Trump ficou um passo mais perto de ser nomeado candidato do Partido Republicano à presidência dos EUA ao derrotar ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora americana na ONU Nikki Haley nas primárias da legenda no estado de New Hampshire nesta terça-feira (23/01).

A indicação, porém, ainda não está garantida para Trump, e Harley já sinalizou que não pretende desistir. Isso porque, nos Estados Unidos, os candidatos que concorrem nas eleições presidenciais precisam passar por um complexo e longo processo antes de serem oficializados na corrida eleitoral.

Essas prévias, que incluem as primárias e os chamados caucus, se estende por quase seis meses e termina com as convenções dos partidos Republicano e Democrata, em julho e agosto, quando são enfim anunciados os candidatos a presidente. Essa corrida foi aberta em 15 de janeiro no estado do Iowa.