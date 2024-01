Lula está prestes a repetir erros na política industrial - Teimosia ou convicção? Lula quer reaplicar uma receita que usou para tentar impulsionar o crescimento e não funcionou. Estado está no papel de realizar o milagre do crescimento, mas chance de isso funcionar é baixa.Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. As obras serão retomadas, e sua capacidade de refino deve crescer 150%. Para muitos economistas no Brasil, a refinaria é um dos memoriais da política industrial fracassada do primeiro mandato de Lula.

A pedra fundamental da refinaria foi lançada em 2005. A planta deveria ser construída em conjunto com a Venezuela para processar o petróleo pesado do Caribe e produzir diesel no Nordeste do Brasil. No entanto, a Venezuela, então sob o comando de Hugo Chávez, nunca honrou seus compromissos de investimento.

Bancos estatais brasileiros, como o BNDES, investiram no projeto 20 bilhões de dólares (R$ 98 bilhões na cotação atual), dez vezes mais que o orçamento inicial. A construção foi interrompida em 2014, porque os processos da Lava Jato comprovaram que a maior parte do dinheiro fora desviada para esquemas de corrupção. Qualquer pessoa que olhe para fotos aéreas do complexo químico hoje se perguntará para onde foram os 20 bilhões de dólares. A refinaria produz apenas uma fração da quantidade planejada, e não é lucrativa.