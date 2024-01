Primeira gravidez in vitro de rinocerontes pode salvar espécie de extinção - Cientistas conseguiram transferir embriões do paquiderme para uma mãe de aluguel. Marco científico pode ser a salvação do rinoceronte-branco-do-norte, que conta hoje com apenas dois exemplares no mundo.Com apenas dois exemplares vivos de sua espécie – duas fêmeas estéreis –, a extinção do rinoceronte-branco-do-norte já era dada praticamente como certa. Não mais: uma equipe de cientistas internacionais conseguiu cultivar um embrião de rinocerante, criado através de inseminação artificial, numa mãe de aluguel. O experimento pode ser a salvação da espécie.

Essa foi a primeira transferência bem-sucedida de embriões para uma mãe de aluguel feita em paquidermes, explicaram os participantes do programa científico BioRescue ao apresentar os resultados nesta quarta-feira (24/01) em Berlim.

"Juntos alcançamos algo que jamais imaginamos ser possível ", disse o veterinário e líder de projeto Thomas Hildebrandt. A ciência, segundo ele, está agora muito mais perto "do sonho de criar uma população saudável e geneticamente estável de rinocerontes-brancos-do-norte".