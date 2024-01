Clima e meteorologia: qual é a diferença? - Se o aumento da temperatura global é real, por que faz tanto frio no inverno do Hemisfério Norte? Mudanças climáticas e previsões do tempo transcorrem em escalas totalmente diversas, de até séculos, em vez de horas.O que é o clima?

Quem fala do clima e do meio ambiente se refere a alterações graduais de temperatura ao longo do tempo, geralmente em uma escala de décadas ou séculos. Não se trata das mudanças de hora em hora vistas na previsão meteorológica diária.

Tais alterações podem ser naturais, geradas pela atividade solar ou por erupções vulcânicas como a do Monte Tambora, na Indonésia, em abril de 1815: a cinza e os gases das gigantescas explosões bloquearam a luz do sol, baixando a temperatura global em 3ºC, em média. Nevascas e geada atingiram partes da Europa e América do Norte de junho a agosto de 1816, no dramático "ano sem verão".