Corte francesa derruba partes de polêmica lei anti-imigração

"O Conselho Constitucional aprovou todo o texto do governo", escreveu o ministro do Interior, Gerald Darmanin, no X (antigo Twitter), referindo-se às partes do projeto de lei que foram apresentadas originalmente pelo partido do presidente, Emmanuel Macron, o social-liberal Renascimento.

Macron fez do projeto de lei uma de suas principais bandeiras no segundo mandato. No entanto, ele mesmo encaminhou o pedido de análise ao tribunal. A decisão, agora, pode oferecer certo alívio ao constrangimento de ter contado com votos de populistas anti-imigração para aprovar o projeto.

Ultradireita chama decisão de "golpe"

Por outro lado, o partido de ultradireita Reagrupamento Nacional (RN) criticou a decisão do Conselho, com o presidente da sigla, Jordan Bardella, classificando-a como "golpe dos juízes, com o apoio do presidente". Ele apelou a um referendo sobre a imigração como "única solução" para o impasse.

Pouco antes do Natal, a Assembleia Nacional da França aprovou a nova e polêmica lei de migração com votos do RN. A líder da legenda no Parlamento, Marine Le Pen, falou de uma vitória ideológica para sua política de "França em primeiro lugar" – na linha de Donald Trump nos EUA com o "America first".

Macron não dependia diretamente dos votos do RN no Parlamento para aprovar o projeto, mas, sim, dos republicanos conservadores, que votaram a favor do endurecimento das regulamentações.