Estudo traz à tona casos de abuso na Igreja Protestante alemã - De acordo com pesquisa encomendada pela Igreja Evangélica da Alemanha (EKD), mais de 2,2 mil menores foram vítimas de abusos sexuais desde 1946. Mas número real pode ser muito maior, dizem autores do estudo.Embora menos falada, a violência sexual contra menores também é uma realidade na Igreja Protestante alemã há décadas. Agora, um estudo encomendado pela Igreja Evangélica da Alemanha (EKD, na sigla em alemão) – a maior organização protestante do país – e divulgado nesta quinta-feira (25/01) revela a extensão do problema: desde 1946, são 2.225 vítimas e 1.259 supostos perpetradores, dos quais 511 são ou foram sacerdotes. Mas os números reais podem ser muito maiores, segundo os autores do estudo.

Os dados foram obtidos por meio de questionários preenchidos pelas dioceses e coletados pela ForuM, equipe multidisciplinar contratada para realizar o estudo.

A nível regional, também foram registrados outros 1.025 casos de abuso e 562 suspeitos adicionais dos quais se tem conhecimento, mas faltam dados, motivo pelo qual os acontecimentos não puderam ser reconstruídos em detalhes.